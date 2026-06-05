        Події

        Російські дрони вдарили по підприємству на Київщині: є загиблий, під завалами шукають постраждалих

        Галина Шподарева
        5 Червня 2026 09:29
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        Ліквідація пожежі після атаки РФ / Фото архівне: ДСНС Київщини
        Ліквідація пожежі після атаки РФ / Фото архівне: ДСНС Київщини

        У Броварському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Під ударом опинилося цивільне підприємство.

        Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

        Під атакою опинилося цивільне підприємство харчової промисловості. У момент удару працівники перебували на своїх робочих місцях.

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        На території підприємства виникла пожежа адміністративної будівлі. Також частково зруйновані конструкції.

        Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники вже деблокували двох працівників.


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