Політика

Російське посольство у США направило ноту протесту у Держдеп за те що Байден обізвав Путіна

22 Лютого 2024 21:38
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путін, байден
Джо Байден / Getty Images

Посольство Російської Федерації у Сполучених Штатах направило жорстку ноту протесту до Держдепартаменту США у звʼязку з “образливим випадом” президента Байдена на адресу Путіна.

Про це повідомляється на сторінці дипломатичного відомства РФ у Telegram, передає Суспільне.

“Навряд чи нинішню ситуацію вдасться врегулювати простими вибаченнями, та й американська влада США на це не піде. Ми не розраховуємо на адекватну реакцію. У міру наближення до листопадових виборів в Америці такі ескапади стають рутинними”, — заявив посол РФ у США Анатолій Антонов.

До цього президент США Джо Байден під час виборчої кампанії в контексті потенційних загроз для людства назвав Путіна “божевільним сучим сином”, передає The Hill.

“Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (crazy SOB – англ.), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат”, — сказав Байден.


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