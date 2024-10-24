Політика

Російське МЗС прокоментувало напис на футболці Зеленського із написом “Зробимо Росію малою знову”
24 Жовтня 2024 09:24
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зеленський, мзс, рф
Володимир Зеленський / Скріншот

Президент України під час вечірнього звернення був одягнутий у футболку із написом “Зробимо Росію малою знову”, на що відреагували у МЗС РФ відповіли.

Про це повідомляє МЗС РФ.

Так, російське міністерство відреагувало на напис на футболці Володимира Зеленського, назвавши його “придурком”.

“Маленький, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку”, – сказала речниця відомства Марія Захарова.

Зауважимо, що 23 жовтня український президент виступив із вечірнім відеозверненням, під час якого був одягнутий у футболку з написом “Make russia small again”, що в перекладі означає “Зробимо Росію малою знову”.


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