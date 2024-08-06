Російське міноборони заявило про бої на прикордонні у Курській області

Міноборони РФ повідомило про бої у Курській області, туди стягують резерви. Там стверджують, що нібито після вогневої підготовки українські військові за підтримки бронетехніки атакували позиції підрозділів прикриття державного кордону РФ.

Це, зазначають у Міноборони Росії, сталося в районі населених пунктів Миколаєво-Дар’їно та Олешня Курської області, які примикають до російсько-українського кордону.

“Війська прикриття державного кордону спільно з підрозділами прикордонних військ ФСБ Росії відбивають атаки”, – мовиться у публікації.

У МО РФ стверджують, що до цього причетні військові 22-ї механізованої бригади ЗСУ.

Раніше джерело NV у ГУР МО повідомило, що до “прориву” в Курській області Росії точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК).

“В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему “прориву” в Курській області РФ. Проте, як повідомило NV джерело в ГУР, у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ”, – йдеться у публікації.

У місцевих телегарм-каналах публікують відео вибухів і винищувачів, що літають низько над землею.