Політика

Російське керівництво продовжує шукати способи поповнення особового складу – розвідка Британії

30 Січня 2023 08:58
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розвідка британії

Російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках «часткової мобілізації». Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великобританії, який публікує британське Міністерство оборони.

“22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійними паспортами виїхати з Росії, кажучи цим чоловікам, що їхні імена перебувають у списках для мобілізації.

Наступного дня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про «часткову мобілізацію» продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що указ залишається необхідним для забезпечення роботи Збройних сил”, – нагадується у звіті.

Спостерігачі сумнівалися, чому цей захід не було офіційно скасовано.

Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити велику кількість особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні інакомислення, робить висновок британська розвідка.


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