Російська наволоч вдарила по Дружківці, зруйновано дитячий будинок

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що одлночасно зі Слов’янськом окупанти завдали ракетного удару по Дружківці.

За його словами, дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих у цьому місті на даний час немає.

“Щодо кількості жертв у Слов’янську інформація змінюється – триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково”, – додав Кириленко.

Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська.

Рашисти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.