Кримінал

Російська наволоч вдарила по Дружківці, зруйновано дитячий будинок

27 Березня 2023 13:05
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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що одлночасно зі Слов’янськом окупанти завдали ракетного удару по Дружківці.

За його словами, дві ракети С300 влучили у Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих у цьому місті на даний час немає.

“Щодо кількості жертв у Слов’янську інформація змінюється – триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково”, – додав Кириленко.

Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов’янська.

Рашисти вдарили по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.


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