Кримінал

Російська авіабомба влучила у багатоповерхівку у Херсоні, серед поранених є діти
20 Лютого 2025 07:23
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У ніч на 20 лютого російська армія атакувала Херсон керованими авіабомбами. Одна з них влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі.

О 00:05 стало відомо про перших постраждалих – 13-річних двійнят, хлопчика та дівчинку. У них діагностували мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

“Майже опівночі російські терористи атакували наше місто трьома керованими авіабомбами. Серед постраждалих діти. Один з КАБів влучив у багатоповерхівку у середмісті Херсона”, – повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

Мати дітей, ймовірно, залишається під завалами. Рятувальники продовжують пошукові роботи, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Зруйнований російською авіабомбою будинок / Фото: Херсонська МВА

Згодом стало відомо ще про двох постраждалих: 60-річного чоловіка з саднами на чолі та 36-річного чоловіка, який отримав акубаротравму.


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