        Російська атака по Кам’янському: під завалами знайшли загиблого чоловіка

        Сергій Бордовський
        6 Листопада 2025 15:47
        Унаслідок нічного російського удару по місту Кам’янське Дніпропетровської області загинула одна людина, повідомила Поліція області. Загиблий — чоловік 1965 року народження, його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. До поліції вже звернулися 23 мешканці з заявами про пошкодження майна.

        У Кам’янському загинула людина внаслідок нічного удару РФ, постраждали восьмеро, кота врятували / Фото: ДСНС

        Як уточнили у ДСНС, загалом унаслідок атаки постраждали восьмеро людей, п’ятьох із них рятувальники витягли з-під руїн багатоповерхівки. Унаслідок вибуху зруйновано квартири з першого по четвертий поверх, пошкоджено кілька автомобілів, а на даху будинку виникла пожежа.

        Серед уламків рятувальники знайшли живого котика — налякану тварину дістали й повернули господарям. Роботи на місці атаки тривають.

