Суспільство

Російська армія не може наступати через брак артилерійських боєприпасів, – британська розвідка

14 Березня 2023 09:29
32
читать на русском →
розвідка британії

В останні тижні брак артилерійських боєприпасів у Росії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

“Це майже напевно було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з’єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії”, – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, Росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання. Указом президента РФ від 3 березня встановлено заходи для Мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

“Росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем “спеціальної військової операції”, яка дедалі більше виснажується”, – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер, за даними британської розвідки, у командуванні вирішують питання: чи зробити ще одну спробу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Березня 2023 10:27
21

Одна людина загинула, щонайменше троє поранені внаслідок ракетного обстрілу Краматорська
14 Березня 2023 12:29
1

Раді пропонують визначити політичний режим Росії як “рашизм”
14 Березня 2023 11:53
25

ЄС готує власний закон про “іноагентів”, – ЗМІ
14 Березня 2023 10:55
65

Росіяни готують “отріцатєльноє наступлєніє” на лівобережжі Херсонщини, – Гуменюк
14 Березня 2023 08:36
41

Росія втратила в Україні вже понад 160 тис військових, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки