Російська армія атакувала Покровськ: є жертви

Армія РФ атакувала місто Покровськ на Донеччині вночі 5 квітня. Внаслідок атаки було поранено 5 людей, серед яких 14-річна дитина.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram.

“Ворог поранив у Покровську п’ятьох цивільних, у тому числі 14-річного хлопця”.

Окупанти обстріляли Покровськ близько 3 ночі − цілили по приватних житлових будинках.

У результаті влучання тілесні ушкодження отримали четверо членів родини, які під час обстрілу перебували в одному з помешкань: 70-річний дідусь із 65-річною бабусею, а також їхня донька 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років.

Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями доставили до лікарні.