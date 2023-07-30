Росгвардія вчилася придушувати бунти мобілізованих та членів їхніх сімей

За даними “Центру національного опору”, спецназ Росгвардії провів навчання щодо придушення бунтів на території РФ та Білорусі.

Вони проходили у два етапи, у першому з яких відпрацьовувалася протидія масовій непокорі мобілізованих та членів їх сімей під час проведення заходів повної мобілізації населення Росії. У ході другого етапу було проведено тренування заходу на територію Білорусі для наведення “порядку” після “завдання Збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах бойовиків ПВК “Вагнер”, йдеться в повідомленні.