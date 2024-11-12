Рішення командирів щодо рапортів військових на переведення будуть перевірятись – Зеленський

Для уникнення необгрунтованих відмов, всі рішення командирів щодо рапортів на зміну місця служби будуть моніторитись.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних силах України. Кабінет міністрів сьогодні затвердив постанову», – наголосив він.

Президент підкреслив, що усі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов.

«Алгоритм реагування на рапорт визначений. Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили з хлопцями на передовій та представниками громадянського суспільства», – зауважив Зеленський.