Рік тому в Оленівці рашисти вбили понад 50 українських військовополонених

В ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти здійснили теракт у колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Офіс генпрокурора досі не має даних щодо точної кількості загиблих та поранених в Оленівці, оскільки Україна поки не має доступу до цієї території для розслідування. В росЗМІ стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Тарас Семків прокоментував, що слідство через рік не може зрозуміти, з яких мотивів було скоєно теракт.

У полку “Азов” нагадали, як за кілька днів до теракту окупанти навмисно, знаючи, що саме вони готуються зробити, перевели частину полонених в окреме приміщення. В ніч на 29 липня цей ангар за секунду став братською могилою для 53-х азовців. 130 отримали поранення.

“Тієї липневої ночі вони спали. Беззбройні. В очікуванні на обміни, які були обіцяні та гарантувалися третіми країнами й міжнародними організаціями.

Пройшовши криваві бої в Маріуполі, виконавши наказ і врятувавши Україну, вони були підступно вбиті уві сні.

Ворогам не вдалося перемогти їх на полі бою, навіть маючи абсолютну перевагу в озброєнні та живій силі. Свою ненависть, злобу та безсилля вони вимістили на людях, котрі не могли захистити себе та дати відсіч.

Сьогодні Україна згадує кожного, хто загинув тієї страшної ночі. Ми — пам’ятаємо про них завжди. Ця пам’ять живе в кожному нашому пострілі, в кожному залпі, в кожній атаці. І вони живуть в них.

Помстити смерті наших побратимів, повернути тих, хто досі лишається у полоні, та звільнити Україну від кривавого московського терору — справа честі.

За жорстоке, цинічне та демонстративне вбивство полонених азовців в Оленівці неодмінно буде покарання.

Не всі винні в організації та здійсненні цієї показової страти постануть перед судом. Багато з них до нього не доживуть”, – йдеться у коментарі “Азову”.