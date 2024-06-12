Rheinmetall веде перемовини про виробництво 155-мм снарядів в Україні

Концерн Rheinmetall веде перемовини про створення виробничої лінії 155-мм артилерійських снарядів в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

“Цією угодою ми підтверджуємо наш намір продовжити співпрацю в найближчі роки та створити відповідну структуру. Зокрема, ми вже ведемо переговори про створення спільного підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні”, — заявив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

У межах підписаної угоди про співпрацю німецька компанія може інвестувати значні суми у розвиток Українського оборонного комплексу, який, за словами Олександр Камишіна, перебував у занепаді.

“Український оборонно-промисловий комплекс десятиліттями перебуває в занепаді. Але сьогодні він відроджується і робить значний внесок в економічне відновлення України – також завдяки таким партнерам, як Rheinmetall. Ми дуже вдячні за вашу підтримку та довіру до українського ОПК та наших зброярів”, — розповів Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості України.