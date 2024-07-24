Rheinmetall отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу боєприпасів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

“Це передбачає загальну вартість у тризначному діапазоні мільйонів євро, яка буде зареєстрована як вхідне замовлення на початку третього кварталу 2024 року. Передбачається, що роботи розпочнуться найближчим часом і будуть завершені протягом декількох років. Планується розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців”, — йдеться у пресрелізі компанії.

“Ми переходимо від слів до справи і разом з нашим партнером створимо в Україні центр компетенції з виробництва боєприпасів. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності”, — заявив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Зараз в Україні триває підготовка необхідної інфраструктури. Незабаром мають створити спільне підприємство між Rheinmetall та українською державною компанією, яке керуватиме заводом боєприпасів.