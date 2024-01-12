Політика

РФ знаходить способи обходити санкції для виробництва зброї, – Politico

12 Січня 2024 10:22
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санкції, росія

Росії значною мірою вдається обходити санкції щодо технологій. Це дозволяє Москві виготовляти зброю та продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє Politico.

Російський імпорт, на який наклали санкції США та союзники, з січня по жовтень минулого року склав майже 9 млрд доларів. Це лише на 10% менше, який був до лютого 2022 року.

Росії потрібні товари для продовження бойових дій. Йдеться про мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. Зокрема, ракет “Кинджал”, розвідувальних та ударних дронів, включно з “Шахедами”.

У спільному дослідженні Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола з російських санкцій та KSE Institute, аналітичного центру Київської школи економіки, зазначається, що можливості РФ виробляти ракети та безпілотники зросли у 2023 році.

За оцінками України, у 2022 році російські ракетні потужності становили 50 ракет на місяць, до середини 2023 року подвоїлися до 100 і досягли 115 до кінця року. Автори дослідження вважають, що якщо РФ продовжить темпи війни, то виснажить свої запаси.

Видання зазначає, що партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів з 2800, які були знайдені в уламках російської зброї на полі бою.

Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай – 45%.

Найбільшим постачальником технологій для військових товарів стала американська компанія Intel, за нею йде китайська Huawei. Також у ТОП-10 увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

Дослідження показують, що Росії вдалося реконфігурувати свої ланцюжки постачання. Найбільше постачань тепер йде з Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ.

Автори звіту “Проблеми застосування експортного контролю” рекомендують зміцнити корпоративну відповідальність і залучати приватний сектор. Також аналітики радять штрафувати тих, хто порушує чи обходить санкції проти РФ, усунути прогалини у політиці контролю за експортом і боротися з лазівками через треті країни.


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