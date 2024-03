РФ змушує туристів з Індії воювати проти України, – ЗМІ

Росіяни обманом заманюють на війну проти України іноземних громадян, підсовуючи їм на підпис документи російською мовою.

Про це розповіли індійські журналісти, посилаючись на історію сімох своїх співгромадян, які приїхали до РФ, щоб зустріти там 2024 рік, а у підсумку опинилися в армії країни-агресора.

За їхніми словами, турагент запропонував їм з’їздити заразом і до Білорусі, на що іноземці погодилися, проте там у них почалися проблеми.

«Ми не знали, що нам необхідна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас ще гроші, а потім зник», — розповіли індійці, заявивши, що після цього їх передали російським силовикам, які дали їм на підпис якісь документи, що були складені російською.

Коли ж вони нарешті усвідомили, що вступили до лав ЗС РФ і спробували від цього відмовитися, їм пояснили, що альтернативою стане тюремне ув’язнення терміном на 10 років.

«Тепер нас змушують воювати на війні проти України», — поскаржилися ошукані туристи, зазначаючи, що їхнє військове навчання тривало всього 15 днів.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v