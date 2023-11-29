Політика

РФ завезла на ТОТ України “волонтерів” для імітації молодіжних рухів, – Нацспротив

29 Листопада 2023 12:00
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окупація

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України псевдоволонтерів для імітації молодіжних рухів: їх залучають до мітингів та пропаганди.

Про це інформує Центр національного спротиву.

“Окупанти продовжують імітувати суспільне життя на ТОТ, а також підтримку окупації з боку місцевих. Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з “рух перших”, – йдеться у повідомленні. 

Так звані волонтери залучені до організації постановних мітингів, пропаганди місцевих жителів. Зокрема псевдоучасники молодіжного руху проводять уроки в українських школах, де насаджують дітям російську пропаганду. Також “волонтерів” залучають до лікування окупантів. 

“Центр національного спротиву зауважує що кожен пропагандист понесе відповідальність за злочини проти українського народу”, – наголосили в ЦНС.


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