РФ завезла на ТОТ України “волонтерів” для імітації молодіжних рухів, – Нацспротив

Росіяни завезли на тимчасово окуповані території України псевдоволонтерів для імітації молодіжних рухів: їх залучають до мітингів та пропаганди.

Про це інформує Центр національного спротиву.

“Окупанти продовжують імітувати суспільне життя на ТОТ, а також підтримку окупації з боку місцевих. Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з “рух перших”, – йдеться у повідомленні.

Так звані волонтери залучені до організації постановних мітингів, пропаганди місцевих жителів. Зокрема псевдоучасники молодіжного руху проводять уроки в українських школах, де насаджують дітям російську пропаганду. Також “волонтерів” залучають до лікування окупантів.

“Центр національного спротиву зауважує що кожен пропагандист понесе відповідальність за злочини проти українського народу”, – наголосили в ЦНС.