Суспільство

РФ почала постачати нафту Північній Кореї

26 Березня 2024 11:47
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корея, рф, нафта
Нафтовий танкер / Getty Images

Всупереч санкціям ООН, влада РФ надала дозвіл на постачання нафти до Північної Кореї. Це ще більше зміцнить зв’язки між двома країнами та зведе нанівець міжнародні зусилля зі стримування Пхеньяна.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно із супутниковими знімками, наданими газеті британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI), щонайменше п’ять північнокорейських танкерів вирушили цього місяця для збору нафтопродуктів у порту Східний на Далекому Сході Росії.

Поставки, які почалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії до КНДР після того, як Рада Безпеки ООН — зі схвалення Москви — запровадила суворе обмеження на передачу нафти країні у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

Судна, які плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для нафтопродуктів, відвідали один і той самий причал російської нафтової компанії в порту Східний, де вони завантажувалися.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чонджін, де вони розвантажувалися.

Дослідники RUSI підрахували, що задокументовані поставки нафти з російського порту Східний до КНДР за лічені тижні можуть скласти 125 тис. барелів нафтопродуктів — чверть дозволеної річної квоти.

«Ці поставки нафти є повноцінною фронтальною атакою на режим санкцій, який зараз знаходиться на межі краху», — сказав Х’ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти Північної Кореї.


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