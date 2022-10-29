РФ має наміри прискорити вихід з Херсона, – Британська розвідка

27 жовтня 2022 року призначений Росією губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що наразі місто Херсона покинули понад 70 тисяч осіб.

Про це йдеться у розвідувальному огляді, оприлюдненому в суботу британським міністерством оборони.

26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі Херсона на схід від Дніпра.

У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у 18 столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає сприйнятому історичному виправданню вторгнення.

Це символічне видалення Потьомкіна та втеча цивільного населення, ймовірно, випереджає намір Росії прискорити вихід із цього регіону.