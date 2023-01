РФ має намір перекинути кілька “Армат” в Україну – розвідка Британії

Росія, напевно, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 “Армата” в Україні, повідомляє британська розвідка.

Наприкінці грудня 2022 року на знімках було видно Т-14 на полігоні на півдні Росії. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готуються до розгортання. Проте незрозуміло, чи Росія перевезла цей тип танків в Україну.

У Міноборони Британії вважають, що будь-яке розгортання Т-14, можливо, буде ризикованим рішенням для Росії.

“Протягом одинадцяти років розробки програма супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про виробничі проблеми”, – вважають у британській розвідці.

Додатковим викликом для Росії є коригування свого логістичного ланцюжка для обслуговування Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.

“Якщо Росія розгорне Т-14, то, швидше за все, насамперед у пропагандистських цілях”, – вважають у Лондоні.

Розвідка зазначає, що танків зроблено, ймовірно, лише у кількох десятках примірниках, а командири “навряд чи довірятимуть машині в бою”.

