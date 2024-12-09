РФ купує мікросхеми у США попри санкції

Попри західні санкції, російські постачальники військово-промислового комплексу знайшли спосіб замовляти мікросхеми в американської компанії Texas Instruments (TI).

Про це повідомляє Bloomberg.

Російські дистриб’ютори інтегрували дані з інтернет-магазину TI Store на свої платформи, такі як getchips.ru та altchips.ru. Ці сайти, хоч і заблоковані в США та ЄС, залишаються доступними в Росії. Вони відображали актуальні запаси та ціни на продукцію Texas Instruments, дозволяючи клієнтам розміщувати замовлення через посередників за межами РФ.

Замовлення проходили через Гонконг або інші країни, перш ніж потрапити до Росії. З серпня 2023 по серпень 2024 року один із найбільших російських дистриб’юторів виконав понад 4000 замовлень на сотні тисяч компонентів TI на суму близько $6 мільйонів, з яких майже $4 мільйони припадали на продукцію, призначену для російського військово-промислового комплексу.

На думку експертів, російські компанії отримали доступ до API TI Store, що дозволило автоматично оновлювати дані про асортимент і ціни.

Водночас постачальники встановлювали націнку в 40%, щоб покрити витрати на доставку та оплату. Серед замовлень, знайдених у внутрішніх документах, близько 287 транзакцій виявилися “скасованими”, ймовірно, через відмову клієнтів або проблеми з виконанням замовлень.

Ще влітку 2022 року незалежні російські ЗМІ повідомляли про триваючий імпорт західної технологічної продукції, зокрема компонентів Texas Instruments, попри санкційні обмеження.