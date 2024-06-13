Політика

РФ хоче вплинути на вибори в Америці, щоб зменшити підтримку України – Bloomberg
13 Червня 2024 07:50
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вибори, рф, сша, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

РФ та інші вороги США хочуть вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм, а також використання ШІ, зокрема для того, щоб підірвати підтримку України Америкою.

Про це йдеться в публікації Bloomberg із посиланням на представників Офісу директора національної розвідки.

«Росія становить найсерйознішу загрозу в нинішньому виборчому циклі», – цитує видання одного зі співробітників розвідки.

При цьому, як підкреслюють офіційні особи, Москва може розглядати вибори як можливість досягти більших цілей, а саме «скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів, а також підірвати довіру до США в цілому».

Розвідувальне співтовариство США очікує, що РФ скористається розбратом в американському суспільстві, у тому числі, протестами в університетських кампусах щодо війни в Газі.

Крім того, вказується, що Іран також має намір вплинути на вибори в Сполучених Штатах 2024 року шляхом розпалення внутрішніх чвар та навіть пропаганди насильства, заявили офіційні представники.

Тим часом, Китай дотримується більш обережного підходу та усвідомлює потенційні наслідки, який може супроводжувати втручання у вибори.

Для протидії потенційному впливу у США з 2022 року діє Центр ODNI, який аналізує інформаційні потоки та медіа. Цент, крім того, контролює зусилля розвідувального співтовариства щодо сповіщення цілей про іноземне втручання, а також інформування громадськості про нові загрози.


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