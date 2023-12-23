РФ атакувала Курахівську ТЕС – поранені п’ятеро енергетиків

Армія Російської Федерації атакувала теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні – поранені п’ятеро енергетиків.

Про це Група ДТЕК повідомляє у Facebook.

“Сьогодні після інтенсивних обстрілів було поранено п’ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні. Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні. Тримаємо зв’язок з ними і їх рідними. Надаємо всю необхідну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що обладнання підприємства зазнало пошкоджень.

“Наразі обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки”, – наголосили в ДТЕК.

У компанії зауважили, що за два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Найвірогідніше мова йде про Курахівську ТЕС, яка знаходиться за 20 км від Мар’їнки.