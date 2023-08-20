Політика

Резніков анонсував нове засідання у форматі “Рамштайн”

20 Серпня 2023 18:46
рамштайн, Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нове засідання у форматі “Рамштайн”. Відбудеться воно у вересні 2023 року.

Про це він сказав в інтерв’ю на на Youtube-каналі Андріани Кучер.

Міністр наголосив, що засідання у форматі “Рамштайн” для України залишаються важливими, оскільки там обговорюються питання озброєння.

У вересні йтиметься про посилення української системи ППО, наголосив Резніков.

“Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання – це артилерія та амуніція до неї. Третя річ – це бронетехніка всіх видів”, – пояснив Олексій Резніков.


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