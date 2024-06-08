Суспільство

“Резерв+” почне розсилати запрошення на ВЛК “обмежено придатним”
8 Червня 2024 20:20
мобілізація
Ілюстративне фото / Фото АрміяInform

У Міністерстві оборони України розглядають можливість впровадження технічного рішення для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус «обмежено придатний», що був нещодавно скасований.

Про це в ефірі «Суспільного» розповіла заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє АрміяInform.

«Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини», — сказала Катерина Черногоренко.

Вона додала, що громадянин зможе обрати або піти в ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

«Такої технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія», — додала заступник Міністра оборони.


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