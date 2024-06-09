Reuters: Європарламент готовий до зсуву вправо

У неділю виборці в 21 країні ЄС, включно з Францією та Німеччиною, завершать чотириденні вибори до Європейського парламенту, які, як очікують, призведуть до зсуву законодавчого органу ЄС вправо і збільшення кількості євроскептично налаштованих націоналістів, пише Reuters.

Вибори визначать, як Європейський союз, що об’єднує 450 мільйонів громадян, протистоятиме таким викликам, як агресивна Росія, посилення промислового суперництва з боку Китаю і США, зміна клімату та імміграція.

Вибори розпочалися в четвер у Нідерландах, а в інших країнах – у п’ятницю та суботу, але основну частину голосів у ЄС буде віддано в неділю, коли у Франції, Німеччині, Польщі та Іспанії відкриються виборчі дільниці, а в Італії пройде другий день голосування.

Європейський парламент заявив, що опублікує результати екзит-полу по всьому ЄС приблизно о 20:30 за центральноєвропейським часом, а потім перший попередній результат після 23:00, коли закінчиться голосування в Італії.

Згідно з опитуваннями громадської думки, проєвропейські ліберали і “зелені” втратять місця, що призведе до скорочення більшості право- і лівоцентристських партій і ускладнить зусилля з проведення нових законів ЄС або посилення європейської інтеграції.

Багато виборців постраждали від кризи вартості життя, занепокоєні міграцією і вартістю “зеленого” переходу, а також стурбовані зростанням геополітичної напруженості, включно з війною в Україні.

Праві та ультраправі партії скористалися цим невдоволенням і запропонували виборцям альтернативу основному курсу.

Європейські “зелені”, які зіткнулися з відповідною реакцією домогосподарств, фермерів і промисловців, що зазнають труднощів у зв’язку з дорогою політикою ЄС щодо обмеження викидів CO2, схоже, опиняться серед тих, хто програв.

Прогнози для ліберальної групи Renew Europe також похмурі з огляду на очікування того, що вкрай праве Національне об’єднання Марін Ле Пен переможе центристське “Відродження” президента Франції Еммануеля Макрона у Франції.