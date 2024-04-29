Reuters: Рятувального круга в $61 млрд для України недостатньо

Минулого тижня Україна отримала життєво важливий рятувальний круг у розмірі 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів. Але вона все ще потребує середньострокового плану фінансування, щоб протистояти натиску Росії. Мобілізація заморожених активів центрального банку Москви для компенсації збитків, завданих війною, має бути центральним елементом цього плану, пише Reuters.

У поєднанні із зобов’язаннями інших країн останній пакет допомоги від США – який здебільшого надаватиме Україні зброю та тренуватиме її війська – має допомогти Києву протриматися приблизно до кінця наступного року. Це, безумовно, краще, ніж ситуація, з якою країна зіткнулася тиждень тому, коли її військові запаси, необхідні для самозахисту, були на межі вичерпання.

Але наприкінці 2025 року в України знову може закінчитися зброя. Навіть якщо Джо Байдена переоберуть президентом США в листопаді цього року, йому може бути складно отримати більше грошей від Конгресу. А якщо в Білий дім повернеться Дональд Трамп, американська підтримка України буде ще більш хиткою, зважаючи на попередню недостатню прихильність кандидата-республіканця до підтримки оборони Києва.

Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечив би певну страховку від політичних коливань у США. Це також підвищило б моральний дух українців і надало б західним виробникам озброєнь більшої впевненості для нарощування виробництва.

Розрахунки російського президента Владіміра Путіна також можуть змінитися, якщо він вважатиме, що Україна зможе протриматися ще багато років. Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, не зможе відвоювати багато територій, оскільки це означало б атакувати добре захищені позиції Росії в той час, коли Україні важко набирати нових солдатів. Але він, можливо, зможе вести переговори про мирну угоду з більш сильної позиції – або заморозити конфлікт, як це зробили Північна і Південна Корея 71 рік тому, коли призупинили війну.

Україна напружує всі сили, щоб утримати оборону проти Росії, супротивника, чия економіка, що становить 2 трильйони доларів, в 11 разів перевищує її власну минулого року. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (“SIPRI”), навіть попри те, що Україна витратила 65 мільярдів доларів на оборону в 2023 році – вражаючі 37% свого економічного виробництва – ці витрати були затьмарені російськими витратами в 109 мільярдів доларів.

Західна допомога заповнила цю прогалину. Минулого року Сполучені Штати і Європа виділили Києву 88 мільярдів євро допомоги, з яких 47 мільярдів євро – це військова підтримка, а решта – фінансова і гуманітарна допомога, підрахував Кільський інститут світової економіки. Асигнування – підтримка, надана або призначена для надання – є проксі для грошей, які були виплачені.

Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він веде. Оборонна кампанія коштуватиме менше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але з огляду на те, що Кремль нарощує власні військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки, скільки союзники виділили у 2023 році.

Станом на кінець лютого союзники України – переважно Європейський Союз – пообіцяли, але ще не виділили 103 мільярди євро, згідно з даними Кільського інституту. Додайте до цього американський пакет, еквівалентний 57 мільярдам євро, і Київ, ймовірно, матиме достатньо допомоги, щоб протриматися до кінця 2025 року.

Основний спосіб отримати набагато більше грошей для України – мобілізувати російські активи, які західні країни заморозили на початку війни, на суму близько 320 мільярдів доларів. Серед ідей – конфіскація цих активів, використання їх для забезпечення кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передача Києву відсотків, які вони генерують.

Сполучені Штати просувають план зі збору коштів для Києва шляхом капіталізації процентних платежів, що накопичуються в Euroclear, кліринговому центрі в Бельгії, де зберігається більша частина активів. Спеціальна організація, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, і виплатить отримані кошти Україні. Сполучені Штати сподіваються переконати своїх партнерів по Групі Семи багатих демократій підтримати цю ідею на саміті в червні. Якби країни гарантували відсотки від активів протягом десятиліття, вони могли б залучити від 30 до 40 мільярдів євро.

Хоча це й допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки фінансуватиме Україну менше ніж півроку. Однак надання Києву 320 мільярдів доларів було б зовсім іншою пропозицією. Це дозволило б фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якби воюючі сторони припинили або заморозили конфлікт до цього часу, Україна могла б використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, коштуватиме 486 мільярдів доларів.

Хоча Байден тепер має повноваження заарештовувати російські кошти, лише близько 5 мільярдів доларів з цих активів знаходяться в США. Більша частина знаходиться в країнах Європейського Союзу, які мають юридичні сумніви щодо їх конфіскації.

Тому більш реалістичною альтернативою є синдикована репараційна позика, відкриває нову вкладку – схема, яку я розробив разом з Лі Бухгейтом, досвідченим юридичним експертом з питань суверенного боргу, та Даліпом Сінгхом, який писав цю статтю в особистій якості до того, як став заступником радника президента США з питань національної безпеки з питань міжнародної економіки в лютому цього року.

У двох словах, Україна передала б у заставу синдикату своїх союзників право вимоги репарацій проти Росії в обмін на кредит. Якщо Москва відмовиться відшкодовувати збитки, союзники можуть використати заморожені активи Росії для погашення кредиту. Це юридично більш надійний спосіб, ніж конфіскація.

Оскільки G7 просувається вперед з капіталізацією майбутніх відсотків від російських активів, вона повинна чітко заявити, що це жодним чином не заважає наданню набагато більшого пакету фінансування пізніше. Вона також може досягти прогресу щодо репараційного кредиту, прискоривши створення міжнародної компенсаційної комісії з повноваженнями присуджувати відшкодування збитків.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй вже заявила, що такий орган необхідний, і Нідерланди погодилися, в принципі, на початку цього місяця прийняти його у себе. Як тільки союзники України дізнаються, що він буде створений, вони будуть більш охоче брати участь у репараційному кредиті.

Західні країни можуть розслабитися тепер, коли Конгрес США нарешті погодив виділення 61 мільярда доларів допомоги. Це було б помилкою. Союзники України повинні спиратися на хороші новини минулого тижня, щоб простягнути більш амбітний рятувальний круг.