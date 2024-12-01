Reuters: Російські та сирійські літаки посилюють бомбардування контрольованого повстанцями північного заходу Сирії

Російські та сирійські літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб у неділю під час другого дня інтенсивних бомбардувань, спрямованих на відтіснення повстанців, які прорвалися до міста Алеппо, повідомляють Reuters джерела в сирійській армії.

Сирійська армія та її союзник Росія заявляють, що завдають ударів по укриттях повстанських угруповань.

У суботу російські та сирійські літаки бомбардували інші міста в провінції Ідліб, які повністю перейшли під контроль повстанців, що стало найсміливішим наступом за багато років громадянської війни, в якій лінії фронту здебільшого завмерли з 2020 року.

Сирійська армія заявила, що десятки її солдатів було вбито внаслідок нападу. У неділю влада заявила, що військовим вдалося відвоювати кілька міст, які останніми днями були захоплені повстанцями.

У неділю вулиці міста Алеппо були здебільшого порожні, а багато магазинів зачинені, оскільки налякані жителі залишалися вдома. За словами очевидців і жителів, потік мирних мешканців, які залишають місто, як і раніше, був інтенсивним.

За словами армійських джерел, сирійські війська, що відступили з міста, зараз перегруповуються, а для допомоги в контрнаступі спрямовуються підкріплення.

У неділю повстанці заявили, що просунулися далі на південь від Алеппо і захопили місто Хансир, намагаючись перерізати головний маршрут постачання армії в Алеппо. Повстанські джерела повідомили, що вони також захопили маєток Шейх Наджар, одну з головних промислових зон країни.