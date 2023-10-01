Економіка

Reuters: П’ять суден прямують до морських портів України

1 Жовтня 2023 13:10
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зерновий коридор

За даними порталу MarineTraffic, п’ять нових суден прямують до морських портів України новим коридором, передає Reuters.

Оновлений шлях для експорту переважно сільськогосподарської продукції – альтернатива чорноморському зерновому коридору, заблокованому Росією.

Раніше з чорноморських портів України вийшли три сухогруза після навантаження. Це стало останньою подією з моменту створення Києвом тимчасового «гуманітарного коридору» після виходу Росії з угоди, яка забезпечує безпечний прохід для українського експорту.


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