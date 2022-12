Reuters: мікрочіпи для ракет імпортуються до Росії через Туреччину, Гонконг та Естонію

Обсяг імпорту електроніки до Росії з квітня по листопад, незважаючи на санкції, становив 2,6 млрд доларів. Про це з посиланням на дані російської митниці пише Reuters.

З них на товари західних виробників припадає 777 млн. доларів. Серед імпортованих товарів, за даними агентства, — мікрочіпи американських компаній Intel, AMD, Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc та німецької Infineon AG, які використовуються для виробництва ракет, якими завдаються удари по Україні.

Reuters пише, що санкційна електроніка подвійного призначення потрапляє до Росії, наприклад, через Туреччину. Бізнесмен Гектюрк Агваз управляє двома компаніями – турецькою Azu International Ltd та німецькою Smart Impex GmbH. Остання постачала комп’ютери та комплектуючі до Москви, проте припинила це робити через обмеження Євросоюзу. Проте фірма Azu International Ltd з квітня по листопад експортувала до Росії комп’ютери та комплектуючі на суму щонайменше 20 млн доларів.

Також журналісти Reuters стверджують, що частина продукції Intel та AMD на суму щонайменше 50 млн доларів імпортувалися через гонконзьку компанію Pixel Devices Ltd. Її засновник – фірма Bigfish Investments Ltd, яку контролює росіянин Кирило Носов. Сам чоловік відмовився коментувати діяльність Pixel Devices Ltd.

Ще один постачальник санкційної електроніки до Росії, за даними Reuters, – естонська компанія Elmec Trade. Її генеральний директор Олександр Фоменко стверджує, що фірма дотримується всіх санкцій та обмежень.

Імпорт електроніки до Росії, як пише агентство, здійснюють компанія “Радіант” і, ймовірно, підпорядкована їй фірма Titan-Micro.

Intel та AMD призупинили постачання своєї продукції до Росії наприкінці лютого.