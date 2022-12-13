Техно

Reuters: мікрочіпи для ракет імпортуються до Росії через Туреччину, Гонконг та Естонію

13 Грудня 2022 21:33
62
санкції

Обсяг імпорту електроніки до Росії з квітня по листопад, незважаючи на санкції, становив 2,6 млрд доларів. Про це з посиланням на дані російської митниці пише Reuters.

З них на товари західних виробників припадає 777 млн. доларів. Серед імпортованих товарів, за даними агентства, — мікрочіпи американських компаній Intel, AMD, Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc та німецької Infineon AG, які використовуються для виробництва ракет, якими завдаються удари по Україні.

Reuters пише, що санкційна електроніка подвійного призначення потрапляє до Росії, наприклад, через Туреччину. Бізнесмен Гектюрк Агваз управляє двома компаніями – турецькою Azu International Ltd та німецькою Smart Impex GmbH. Остання постачала комп’ютери та комплектуючі до Москви, проте припинила це робити через обмеження Євросоюзу. Проте фірма Azu International Ltd з квітня по листопад експортувала до Росії комп’ютери та комплектуючі на суму щонайменше 20 млн доларів.

Також журналісти Reuters стверджують, що частина продукції Intel та AMD на суму щонайменше 50 млн доларів імпортувалися через гонконзьку компанію Pixel Devices Ltd. Її засновник – фірма Bigfish Investments Ltd, яку контролює росіянин Кирило Носов. Сам чоловік відмовився коментувати діяльність Pixel Devices Ltd.

Ще один постачальник санкційної електроніки до Росії, за даними Reuters, – естонська компанія Elmec Trade. Її генеральний директор Олександр Фоменко стверджує, що фірма дотримується всіх санкцій та обмежень.

Імпорт електроніки до Росії, як пише агентство, здійснюють компанія “Радіант” і, ймовірно, підпорядкована їй фірма Titan-Micro.

Intel та AMD призупинили постачання своєї продукції до Росії наприкінці лютого.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2022 22:58
21

На ЧС-2022 визначився перший фіналіст
13 Грудня 2022 21:33
62

Reuters: мікрочіпи для ракет імпортуються до Росії через Туреччину, Гонконг та Естонію
13 Грудня 2022 20:18
58

Угорщина розблокувала допомогу Україні від ЄС
13 Грудня 2022 19:52
99

США таки планують надати “Patriot” Україні
13 Грудня 2022 19:33
79

“Слуги народу” за допомогою ОПЗЖ і групи “за майбах” ухвалили законопроект про реформу містобудування
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки