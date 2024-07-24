Reuters: Гарріс випереджає Трампа в президентських перегонах – 44% проти 42%

За даними опитування Reuters/Ipsos, віцепрезидентка США Камала Гарріс збільшила відрив від республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти після того, як президент Джо Байден завершив свою передвиборчу кампанію і передав естафету їй.

Це можна порівняти з незначним двопунктовим відставанням Байдена від Трампа в опитуванні, проведеному минулого тижня перед його недільним виходом із перегонів.

Нове опитування, проведене в понеділок і вівторок, відбулося після Республіканського національного з’їзду, на якому Трамп у четвер офіційно прийняв номінацію, а в неділю Байден оголосив, що виходить із перегонів і підтримує Гарріс.

Гарріс, чия команда стверджує, що вона гарантувала своє висування від Демократичної партії, випередила Трампа з результатом 44% до 42% у загальнонаціональному опитуванні – різниця в межах тривідсоткової похибки.

В опитуванні від 15-16 липня Гарріс і Трамп були рівні – по 44 %, а в опитуванні від 1-2 липня Трамп лідирував на один процентний пункт, і обидва опитування були в межах тієї ж похибки.

Тоді як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про підтримку американцями політичних кандидатів, купка штатів, що вагаються, зазвичай схиляє шальки терезів у Колегії вибірників США, яка зрештою вирішує, хто переможе на президентських виборах.

Фахівець з опитувань у кампанії Трампа применшив результати опитувань, які свідчать про зростання підтримки Гарріс, заявивши, що її популярність, найімовірніше, тимчасово зросте через широке висвітлення її нової кандидатури у ЗМІ.

“Це зростання, найімовірніше, почне проявлятися в найближчі кілька днів і триватиме певний час”, – заявив фахівець з опитувань Тоні Фабріціо в дописі, поширеному серед репортерів кампанією Трампа.

Кандидати часто очікують підвищення рейтингу після офіційного прийняття номінації від своєї партії на організованих телевізійних з’їздах, таких як той, що пройшов у Трампа минулого тижня. Але останнє опитування не показало жодних ознак цього.

“Так це чи ні, але останнє опитування Reuters/Ipsos продемонструвало, що Байден вибув із перегонів, а Гарріс замінила його у квитку.

Близько 56% зареєстрованих виборців погодилися з твердженням, що 59-річна Гарріс “має гострий розум і здатна справлятися з труднощами”, порівняно з 49%, які сказали те ж саме про 78-річного Трампа.

Тільки 22% виборців так оцінили Байдена.

81-річний Байден припинив свої зусилля з переобрання після дебатів із Трампом, під час яких він часто затинався і не зміг агресивно парирувати нападки Трампа, що містили відверту брехню”, – підсумовує Reuters.