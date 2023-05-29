Спорт

Reuters: Хаос у Латвії після епічного результату на хокейному чемпіонаті

29 Травня 2023 16:47
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хокей

Сьогодні вранці латвійці прокинулися, щоб піти на роботу, але виявили, що їм це не потрібно. Їхній парламент зібрався опівночі, щоб оголосити вихідні після того, як національна збірна з хокею показала свій найкращий результат за всю історію чемпіонату світу.

Латвія, де хокей є національним видом спорту, спільно з Фінляндією приймала чоловічий чемпіонат, і перемогу латвійців над США в додатковий час за третє місце зустріли шаленою радістю. Золото виграла Канада, срібло Німеччини.

Як пише Reuters, літак airBaltic, який привозив команду додому з Фінляндії, пролетів на низькій висоті над центром Риги, щоб привітати тисячі вболівальників, які зібралися вітати команду.

О чверть до півночі в неділю, одягнені в червоно-білі футболки національної збірної, члени парламенту зібралися на десятихвилинну сесію, щоб одноголосно оголосити свято.

За словами авторів законопроекту, треба було “закріпити факт значних успіхів латвійських спортсменів у соціальній пам’яті суспільства”.

Законопроект представила усміхнена депутатка з обличчям, розфарбованим у кольори державного прапора. Інший весело хихикав, намагаючись зачитати прізвища відсутніх парламентарів, що викликало сміх багатьох присутніх у залі.

Після фінального голосування пролунали овації всіх присутніх.

Але утром виникла плутанина, хто працює, а хто ні.

Судові слухання були скасовані, а школи та університети закриті, але національні іспити для старшокласників відбулися, а працівникам платили по відпускній ставці.

Підприємства опинилися в деякому безладі, сказав президент Торгово-промислової палати Латвії Айгарс Ростовскіс суспільному мовнику LSM: «Це буде хаос для багатьох».

Кілька лікарень вирішили залишитися відкритими, щоб виконувати призначення лікарів.


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