Reuters: Хаос у Латвії після епічного результату на хокейному чемпіонаті

Сьогодні вранці латвійці прокинулися, щоб піти на роботу, але виявили, що їм це не потрібно. Їхній парламент зібрався опівночі, щоб оголосити вихідні після того, як національна збірна з хокею показала свій найкращий результат за всю історію чемпіонату світу.

Латвія, де хокей є національним видом спорту, спільно з Фінляндією приймала чоловічий чемпіонат, і перемогу латвійців над США в додатковий час за третє місце зустріли шаленою радістю. Золото виграла Канада, срібло Німеччини.

Як пише Reuters, літак airBaltic, який привозив команду додому з Фінляндії, пролетів на низькій висоті над центром Риги, щоб привітати тисячі вболівальників, які зібралися вітати команду.

О чверть до півночі в неділю, одягнені в червоно-білі футболки національної збірної, члени парламенту зібралися на десятихвилинну сесію, щоб одноголосно оголосити свято.

За словами авторів законопроекту, треба було “закріпити факт значних успіхів латвійських спортсменів у соціальній пам’яті суспільства”.

Законопроект представила усміхнена депутатка з обличчям, розфарбованим у кольори державного прапора. Інший весело хихикав, намагаючись зачитати прізвища відсутніх парламентарів, що викликало сміх багатьох присутніх у залі. Після фінального голосування пролунали овації всіх присутніх. Але утром виникла плутанина, хто працює, а хто ні. Судові слухання були скасовані, а школи та університети закриті, але національні іспити для старшокласників відбулися, а працівникам платили по відпускній ставці. Підприємства опинилися в деякому безладі, сказав президент Торгово-промислової палати Латвії Айгарс Ростовскіс суспільному мовнику LSM: «Це буде хаос для багатьох». Кілька лікарень вирішили залишитися відкритими, щоб виконувати призначення лікарів.