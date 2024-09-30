Республіканці вже готуються до оскарження результатів виборів у США, – Reuters

Республіканська партія готується до правового оскарження результатів президентських виборів у США, повідомляє Reuters.

В штаті Арізоні адвокаційна група, заснована радником Дональда Трампа Стівеном Міллером, просуває юридичну теорію: судді можуть скасовувати результати виборів через “збої або порушення” з боку місцевих чиновників.

У позові консервативної правозахисної групи America First Legal Foundation йдеться про те, що суд у таких випадках повинен мати можливість скасувати результати виборів і призначити нові тури голосування у двох округах Арізони, де кандидат від Демократичної партії, віце-президент Камала Гарріс, випереджає Трампа в опитуваннях з мінімальним відривом.

У Мічигані республіканці намагаються обмежити реєстрацію виборців і використання мобільних виборчих пунктів. У Неваді вони вимагають видалення з виборчих списків осіб, які не мають права голосувати, попри закінчення терміну для таких перевірок.

У Пенсильванії республіканці хочуть посилити правила голосування поштою та обмежити можливість виправлення помилок у бюлетенях.

Загалом Республіканський національний комітет бере участь у понад 120 судових процесах у 26 штатах. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру до виборчого процесу.