Республіканці вимагають розслідувати візит Зеленського на боєприпасний завод у Пенсильванії

Республіканці Палати представників вимагають розслідувати візит президента України Володимира Зеленського на боєприпасний завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія.

Лист республіканців до генеральних інспекторів міністерства оборони опублікував The Washington Examiner.

“Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту”, – йдеться у листі.

Пенсильвания – це один з ключових штатів, який визначит результати майбутніх виборів президента США. Видання Politico пише, що представники республіканської партії “явно роздратовані тим, що цей візит, ймовірно, пішов на користь демократам у нестабільному штаті”.