Політика

Республіканці вимагають розслідувати візит Зеленського на боєприпасний завод у Пенсильванії
25 Вересня 2024 16:15
читать на русском →
вибори, сша
Президент Володимир Зеленський відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод / Фото: Офіс президента

Республіканці Палати представників вимагають розслідувати візит президента України Володимира Зеленського на боєприпасний завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія.

Лист республіканців до генеральних інспекторів міністерства оборони опублікував The Washington Examiner.

“Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб Конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту”, –  йдеться у листі.

Пенсильвания – це один з ключових штатів, який визначит результати майбутніх виборів президента США. Видання Politico пише, що представники республіканської партії “явно роздратовані тим, що цей візит, ймовірно, пішов на користь демократам у нестабільному штаті”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Вересня 2024 14:51

У Харкові з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло четвертої загиблої
25 Вересня 2024 15:12

Росіяни запустили в Китаї програму виробництва далекобійних ударних дронів, – Reuters
25 Вересня 2024 13:56

На Дніпропетровщині судитимуть очільника та секретаря міської громади, які вимагали $30 000 хабара
25 Вересня 2024 12:46

Окупанти з трьох боків наступають на Вугледар – британська розвідка 
25 Вересня 2024 11:41

Уряд змінив порядок виплат бійцям в разі отримання інвалідності та родинам загиблих воїнів 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки