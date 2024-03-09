Політика

Республіканці розробляють свій законопроєкт допомоги Україні

9 Березня 2024 08:58
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сша, допомога
Український військовослужбовець стріляє зі 122-мм міномета в бік російських позицій 3 березня / Фото AP

Спікер Палати представників Майк Джонсон і голови ключових комітетів працюють над альтернативним пакетом допомоги Києву, повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела.

Вони сподіваються, що їхній законопроєкт зможе пройти Конгрес, не відштовхуючи тих консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування війни за рахунок американських платників податків.

Плани перебувають на попередній стадії розробки і далекі від реалізації, кажуть джерела.

Серед висунутих пропозицій – розглядати частину невійськової допомоги Україні як своєрідний кредит, заявили голова Палати представників у закордонних справах Майк Маккол і сенатор Ліндсі Грем.

За словами МакКола, як заставу за кредитами можуть бути використані заморожені урядом США в рамках санкцій російські активи. План також може передбачати пільгову систему погашення кредитів, сказав Маккол.


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