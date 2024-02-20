Наша команда експертів ретельно перевірила усі аспекти діяльності ліцензійних казино в Україні. Ми пройшли реєстрацію і верифікацію у кожному з них, а також протестували наявні вітальні бонуси, платіжні процеси, наявність мобільних додатків. Окрема увага була приділена перевірці ліцензій для забезпечення безпеки наших читачів. На основі нашого дослідження, наша команда створила рейтинг найкращих інтернет казино України у 2024 році, у яких є ліцензія КРАІЛ.

Законодавче регулювання онлайн казино в Україні

Азартні ігри, до яких відноситься і онлайн гемблінг, в Україні регулюються Законом України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”, який набрав чинності 13.08.2020. Цей закон визначає види дозволених азартних ігор, які включають в себе організацію азартних ігор, букмекерську діяльність, ігри в гральних автоматах та покер в залах та в мережі Інтернет. Відповідно до Закону, гравцем може бути лише фізична особа, якій виповнилося 21 рік.

Орган державного регулювання є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яку утворює Кабінет Міністрів України. Цей орган займається видачею ліцензій для проведення азартних ігор, які можуть отримати лише юридичні особи-резиденти України.

Ліцензовані онлайн казино України

Наша експертна команда регулярно тестує найкращі казино України, які відповідають усім вимогам державного регулювання. На основі нашого досвіду, ми створили наступний рейтинг топ казино з ліцензією:

Бренд Сайт Рейтинг Бонус Мін. депозит Додаток Дата видачі ліцензії Super Gra supergra.ua ⭐️ 5 560% до ₴150,000 на перші 5 депозитів ₴50 Android, IOS 13.12.2022 VBet vbet.ua ⭐️ 5 125%-300% бонуси на перші 7 депозитів до ₴250,000 бонуса і 600 фрі спінів! + бездепозитний бонус 25 FS за верифікацію ₴100 (₴200 для бонуса) Android, IOS 31.05.2021 Cosmolot cosmolot.ua ⭐️ 4.9 Бонус 100%-150% на перші 6 депозитів до ₴150,000 + 550 FS ₴150 Android, IOS 08.02.2021 Pin-Up pin-up.ua ⭐️ 4.8 200%-400% бонус до ₴200,000 + 250 FS ₴100 (₴500 для фрі спінів) Android, IOS 21.04.2021 ChampionCasino championcasino.ua ⭐️ 4.8 100 грн на рахунок і 100 грн до персонального бонусу за верифікацію і Дії ₴10 (₴20 в кабінеті) Android, IOS 30.09.2021 First Casino first.ua ⭐️ 4.7 120%-150% бонус на перші 5 депозитів до ₴100,000 + 400 FS ₴100 Android, IOS 26.02.2021 Favbet favbet.ua ⭐️ 4.6 100% до ₴10,000 + 300 FS ₴100 (₴300 для фрі спінів) Android, IOS 28.12.2022 Slotoking slotoking.ua ⭐️ 4.6 20 FS за реєстрацію і верифікацію + бонус на перші 5 депозитів до ₴125,000 + 500 FS ₴100 Android, IOS 12.04.2021 Slots City slotscity.ua ⭐️ 4.5 100%-150% бонуси на 1-3,5,7 депозити до ₴200,000 + 500 FS ₴100 Android 16.02.2021 Vulkan vulkancasino.ua ⭐️ 4.4 100%-200% бонуси на перші 3 депозити до ₴100,000 + 300 FS ₴100 Android, IOS 15.04.2021 Casino UA casino.ua ⭐️ 4.3 100% бонус на перші 6 депозитів до ₴200,000 + 300 FS ₴150 Ні 19.10.2023 Casino 777 777.ua ⭐️4.2 377 FS без депозиту + 7 депозитних бонусів до 777% + 777 фрі спінів ₴100 Android, IOS 15.09.2023

Питання й відповіді

З якого віку можна грати в онлайн казино в Україні?

Мінімальний дозволений вік за законом – 21 рік.

Чи можна грати безкоштовно в онлайн казино?

Так, деякі онлайн сайти, наприклад, ChampionCasino пропонують демо версії ігор без реєстрації чи депозиту.

Яке онлайн казино України пропонує найкращі бонуси?

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