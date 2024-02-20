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Рейтинг кращих ліцензованих онлайн казино України

20 Лютого 2024 15:21
  На правах реклами

Наша команда експертів ретельно перевірила усі аспекти діяльності ліцензійних казино в Україні. Ми пройшли реєстрацію і верифікацію у кожному з них, а також протестували наявні вітальні бонуси, платіжні процеси, наявність мобільних додатків. Окрема увага була приділена перевірці ліцензій для забезпечення безпеки наших читачів. На основі нашого дослідження, наша команда створила рейтинг найкращих інтернет казино України у 2024 році, у яких є ліцензія КРАІЛ. 

Законодавче регулювання онлайн казино в Україні 

Азартні ігри, до яких відноситься і онлайн гемблінг, в Україні регулюються Законом України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”, який набрав чинності 13.08.2020. Цей закон визначає види дозволених азартних ігор, які включають в себе організацію азартних ігор, букмекерську діяльність, ігри в гральних автоматах та покер в залах та в мережі Інтернет. Відповідно до Закону, гравцем може бути лише фізична особа, якій виповнилося 21 рік. 

Орган державного регулювання є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яку утворює Кабінет Міністрів України. Цей орган займається видачею ліцензій для проведення азартних ігор, які можуть отримати лише юридичні особи-резиденти України. 

Ліцензовані онлайн казино України 

Наша експертна команда регулярно тестує найкращі казино України, які відповідають усім вимогам державного регулювання. На основі нашого досвіду, ми створили наступний рейтинг топ казино з ліцензією:

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Favbetfavbet.ua⭐️ 4.6100% до ₴10,000 + 300 FS₴100 (₴300 для фрі спінів)Android, IOS28.12.2022
Slotokingslotoking.ua⭐️ 4.620 FS за реєстрацію і верифікацію + бонус на перші 5 депозитів до ₴125,000 + 500 FS₴100 Android, IOS12.04.2021
Slots Cityslotscity.ua⭐️ 4.5100%-150% бонуси на 1-3,5,7 депозити до ₴200,000 + 500 FS₴100Android16.02.2021
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Casino UAcasino.ua⭐️ 4.3100% бонус на перші 6 депозитів до ₴200,000  + 300 FS₴150Ні19.10.2023
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Питання й відповіді

З якого віку можна грати в онлайн казино в Україні?

Мінімальний дозволений вік за законом – 21 рік.

Чи можна грати безкоштовно в онлайн казино?

Так, деякі онлайн сайти, наприклад, ChampionCasino пропонують демо версії ігор без реєстрації чи депозиту. 

Яке онлайн казино України пропонує найкращі бонуси?

Ліцензоване казино VBet пропонує найвигідніший привітальний бонус на 7 депозитів на загальну суму до ₴250,000 + 600 фрі спінів.


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