Рейтинг казино, які можна поповнити з телефона

Казино – це розвага, що вимагає певних капіталовкладень для початку гри. Ідеально, якщо адміністрація подбала про клієнта, і передбачила можливість поповнення прямо з телефону – тоді зробити депозит можна в будь-якому зручному місці, не витрачаючи ні часу, ні сил. В епоху просунутих технологій, як наша, гравець має право вимагати найкращого сервісу, і простота платежів – одна з найочевидніших вимог.

Одразу зазначимо: сучасні легальні казино, що функціонують на території України, не приймають платежі напряму від мобільних операторів. Якщо раніше гравець міг відправити кошти на ігровий рахунок безпосередньо з балансу телефона, то зараз це неможливо. Держава вважає, що організації небанківського типу, такі як провайдери зв’язку, не мають розширювати власний арсенал платіжних послуг; крім того, не всі номери прив’язані до конкретного абонента з фіксацією паспортних даних, а це вже простір для зловживань у вигляді переказів чужих грошей, що прямо заборонено користувацькими угодами закладів.

Тому в цій статті ми зробимо рейтинг казино, які приймають оплату через Google Pay та Apple Pay. Якщо у користувача є смартфон і банківська картка (а це зараз майже обов’язково), процес проведення платежів через зазначені сервіси буде таким же простим, як колись зарахування з мобільного балансу. Але поговорімо безпосередньо про українське казино – кращі легальні заклади, які ми визначили на підставі оцінок клієнтів.

Slots City

Цей бренд мав певну впізнаваність ще до легалізації грального бізнесу в Україні, а в лютому 2021 року одним із перших отримав ліцензію КРАІЛ. Майданчик має популярність і за межами нашої країни – в нього є чимала клієнтська база в таких країнах, як Молдова, Казахстан та Узбекистан.

Почнемо з переваг: Слотс Сіті надає користувачам доступ до величезної кількості азартних розваг, його назва («Місто ігрових автоматів» у перекладі з англійської) не є перебільшенням. Аби новачок міг якомога швидше створити власний акаунт, пропонується вкрай простий метод реєстрації через соціальні мережі. Рішучий крок у вигляді створення облікового запису щедро винагороджується хорошим вітальним бонусом. Зі Slots City ти ніколи не сам завдяки лайв-іграм, а регулярні турніри роблять гру ще цікавішою.

Заради об’єктивності вкажемо й на недолік – адміністрація не потурбувалася про створення мобільних застосунків. З іншого боку, це не проблема, адже інтерфейс сайту і всі розваги чудово працюють прямо в браузері.

Favbet

Ця компанія існує вже чверть століття, проте вона відома більше як букмекер, аніж як онлайн-казино. Сайт із ігровими автоматами існує з 2010 року – спочатку він діяв як офшорний, а в квітні 2021 року пройшов ліцензування, і з того часу працює законно.

Головна перевага закладу – кристально чиста репутація: безглуздо псувати дрібними скандалами добре ім’я, заради якого працював стільки років. Вибір ігор тут чудовий, а сайт клієнти характеризують як дуже зручний – відразу видно, що розробники не є новачками в цій сфері. Про прихильників мобільного софту теж не забули – якщо браузер перевантажує скромне «залізо», можете відкривати інтерфейс казино в окремому додатку.

Якщо критикувати Фавбет, то за порівняно скромний вітальний бонус – до 50% першого депозиту.

Cosmolot

Вивіски з такою назвою можна було побачити ще 4-5 років тому – компанія позиціонувала себе як лотерейний клуб, адже лотереї не перебували під забороною. Щойно наша держава розпочала легалізацію азартної галузі, Космолот негайно цим скористався – і став першим ліцензованим онлайн-казино України.

Це ще один майданчик, що робить основний акцент на власній репутації – і має право нею пишатися. Контора має дуже велику клієнтську базу в кількох країнах Східної Європи та Центральної Азії, заманюючи гравців солідним асортиментом азартних розваг та вражаючою бонусною програмою. Інтерфейс сайту та мобільних додатків дуже «легкий», усе чудово працює навіть на застарілих смартфонах. За перший депозит можна отримати до 130 тисяч гривень – це джекпот для тих, хто не шкодує грошей на розваги.

Vbet

Вірменська за походженням контора різко увірвалася на український ринок у 2021 році – тоді онлайн-казино отримало місцеву ліцензію, а однойменний букмекер, що одночасно пройшов ліцензування, відразу став титульним спонсором елітного дивізіону вітчизняного футболу. Такий крок відразу зробив бренд упізнаваним – навіть серед тих, хто не цікавиться азартними іграми.

Користувачі гідно оцінили сучасний інтерфейс сайту, а також швидкі виплати – приємно знати, що виграш можна помацати майже відразу. Магнітом для нових користувачів є і демо-режим – спочатку можна спробувати пограти на віртуальні кредити, не ризикуючи реальними грошима. Безумовно, всі ці переваги доповнюються чудовим асортиментом доступних розваг.