Політика

Речниця МЗС РФ заявила, що її країна не потерпить навіть часткового вступу України до НАТО

15 Листопада 2023 18:47
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україна, нато, рф

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не потерпить вступу України до НАТО, навіть якщо це буде “часткова” участь в Альянсі.

Про це заявила Захарова, яку цитує російське агентство ТАСС і “Європейська правда”

Захарова коментувала слова ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею “часткового членства” України у НАТО.

“Ми постійно роз’яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для Росії неприйнятний”, – сказала Захарова.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках, наполягає на тому, що план “часткового членства” України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.

“Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО”, – наголошує він.

На думку ексгенсека НАТО, якщо Україні сказати, що її не можна запросити до членства в Альянсі, поки триває повномасштабна війна з боку Росії, Путіну дадуть “виправдання для нескінченного продовження війни”.


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