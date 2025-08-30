Ребров викликав у збірну захисника “Полісся”

Головний тренер збірної України Сергій Ребров перевів флангового захисника житомирського «Полісся» Богдана Михайліченка з резервного списку національної команди в основний, повідомили в УАФ.

У заявці синьо-жовтих на найближчі матчі проти Франції та Азербайджану футболіст замінить правого захисника київського «Динамо» Олександра Тимчика, який зазнав травми.

Збір національної команди розпочнеться 1 вересня поблизу польського міста Познань. 4 вересня синьо-жовті переберуться до Вроцлава, де 5 вересня прийматимуть Францію (21:45 за Києвом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (19:00).

Раніше до складу національної збірної України був довикликаний Назар Волошин.