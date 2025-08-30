        Спорт

        Ребров викликав у збірну захисника “Полісся”

        Віктор Алєксєєв
        30 Серпня 2025 20:44
        читать на русском →
        Богдан Михайліченко / Фото УАФ
        Богдан Михайліченко / Фото УАФ

        Головний тренер збірної України Сергій Ребров перевів флангового захисника житомирського «Полісся» Богдана Михайліченка з резервного списку національної команди в основний, повідомили в УАФ.

        У заявці синьо-жовтих на найближчі матчі проти Франції та Азербайджану футболіст замінить правого захисника київського «Динамо» Олександра Тимчика, який зазнав травми.

        Реклама
        Реклама

        Збір національної команди розпочнеться 1 вересня поблизу польського міста Познань. 4 вересня синьо-жовті переберуться до Вроцлава, де 5 вересня прийматимуть Францію (21:45 за Києвом), а 9 вересня в Баку зустрінуться з Азербайджаном (19:00).

        Раніше до складу національної збірної України був довикликаний Назар Волошин.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини