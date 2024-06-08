Спорт

Ребров оголосив заявку збірної України на Євро-2024
8 Червня 2024 09:04
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Євро-2024
Учасники Євро-2024 / Колаж УЄФА

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим оголосив офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.

Заявка збірної України на Євро-2024

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо» Київ), 12. Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), 24. Олександр Тимчик («Динамо» Київ), 16. Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний («Борнмут», Англія), 3. Олександр Сваток (СК «Дніпро-1» Дніпро), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — «Динамо» Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — «Шахтар» Донецьк), 17. Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), 10. Михайло Мудрик («Челсі» Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), 8. Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія).

Нападники: 11. Артем Довбик («Жирона», Іспанія), 9. Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), 25. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Чемпіонат Європи пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Українці зіграють у груповому раунді у квартеті Е зі збірними Румунії, Словаччини та Бельгії.

Календар матчів збірної у групі Е на Євро-2024:

  • 17.06. Румунія — Україна. «Арена Мюнхен». Мюнхен. 16:00
  • 21.06. Словаччина — Україна. «Дюссельдорф-Арена». Дюссельдорф. 16:00
  • 26.06. Україна — Бельгія. «Арена Штутгарт». Штутгарт. 19:00

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