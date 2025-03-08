Ребров оголосив склад збірної України на матчі проти Бельгії

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які готуватимуться до плей-оф Ліги націй проти Бельгії, повідомили в УАФ. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.
Серед змін – відсутність у головному списку воротаря “Аль-Шабаба” Георгія Бущана, який потрапив до резерву. Натомість до основного складу викликано Дмитра Різника з “Шахтаря”.
До команди повернувся Андрій Ярмоленко (“Динамо”), який пропускав останні матчі. Також шанс отримав захисник “Карпат” Олексій Сич – його виклик може бути пов’язаним із травмою Олександра Тимчика. До збірної приєднається і півзахисник “Шахтаря” Єгор Назарина.
Не потрапив до заявки Володимир Бражко (“Динамо”), хоча раніше повідомлялося про можливі проблеми зі здоров’ям після матчу з ЛНЗ. Також не викликано Тараса Степаненка, який узимку перейшов до турецького чемпіонату.
У заявці відсутній і Михайло Мудрик, який перебуває під тимчасовою дискваліфікацією через допінг.
Склад збірної України
Воротарі:
▪️ Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія)
▪️ Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія)
▪️ Дмитро Різник (“Шахтар”)
Захисники:
▪️ Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — “Шахтар”)
▪️ Олексій Сич (“Карпати”)
▪️ Богдан Михайліченко (“Полісся”)
▪️ Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія)
▪️ Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія)
▪️ Максим Таловєров (“Плімут”, Англія)
Півзахисники:
▪️ Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — “Динамо”)
▪️ Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — “Шахтар”)
▪️ Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — “Полісся”)
▪️ Іван Калюжний (“Олександрія”)
▪️ Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія)
▪️ Олександр Зінченко (“Арсенал”, Англія)
▪️ Єгор Ярмолюк (“Брентфорд”, Англія)
Нападники:
▪️ Артем Довбик (“Рома”, Італія)
▪️ Роман Яремчук (“Олімпіакос”, Греція)
▪️ Владислав Ванат (“Динамо”)
Резервний список:
▪️ Георгій Бущан (“Аль-Шабаб”, Саудівська Аравія)
▪️ Олександр Сваток (“Остін”, США)
▪️ Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — “Динамо”)
▪️ Дмитро Криськів (“Шахтар”)
▪️ Олександр Зубков (“Трабзонспор”, Туреччина)
Збірна України продовжує підготовку до матчів із Бельгією, які стануть ключовими в боротьбі за вихід на Євро-2024.