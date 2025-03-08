Ребров оголосив склад збірної України на матчі проти Бельгії

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які готуватимуться до плей-оф Ліги націй проти Бельгії, повідомили в УАФ. Матчі відбудуться 20 та 23 березня.

Серед змін – відсутність у головному списку воротаря “Аль-Шабаба” Георгія Бущана, який потрапив до резерву. Натомість до основного складу викликано Дмитра Різника з “Шахтаря”.

До команди повернувся Андрій Ярмоленко (“Динамо”), який пропускав останні матчі. Також шанс отримав захисник “Карпат” Олексій Сич – його виклик може бути пов’язаним із травмою Олександра Тимчика. До збірної приєднається і півзахисник “Шахтаря” Єгор Назарина.

Не потрапив до заявки Володимир Бражко (“Динамо”), хоча раніше повідомлялося про можливі проблеми зі здоров’ям після матчу з ЛНЗ. Також не викликано Тараса Степаненка, який узимку перейшов до турецького чемпіонату.

У заявці відсутній і Михайло Мудрик, який перебуває під тимчасовою дискваліфікацією через допінг.

Склад збірної України

Воротарі:

▪️ Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія)

▪️ Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія)

▪️ Дмитро Різник (“Шахтар”)

Захисники:

▪️ Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — “Шахтар”)

▪️ Олексій Сич (“Карпати”)

▪️ Богдан Михайліченко (“Полісся”)

▪️ Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія)

▪️ Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія)

▪️ Максим Таловєров (“Плімут”, Англія)

Півзахисники:

▪️ Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — “Динамо”)

▪️ Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — “Шахтар”)

▪️ Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — “Полісся”)

▪️ Іван Калюжний (“Олександрія”)

▪️ Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія)

▪️ Олександр Зінченко (“Арсенал”, Англія)

▪️ Єгор Ярмолюк (“Брентфорд”, Англія)

Нападники:

▪️ Артем Довбик (“Рома”, Італія)

▪️ Роман Яремчук (“Олімпіакос”, Греція)

▪️ Владислав Ванат (“Динамо”)

Резервний список:

▪️ Георгій Бущан (“Аль-Шабаб”, Саудівська Аравія)

▪️ Олександр Сваток (“Остін”, США)

▪️ Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — “Динамо”)

▪️ Дмитро Криськів (“Шахтар”)

▪️ Олександр Зубков (“Трабзонспор”, Туреччина)

Збірна України продовжує підготовку до матчів із Бельгією, які стануть ключовими в боротьбі за вихід на Євро-2024.