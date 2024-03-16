РДК взяв у полон 25 російських військових

“Російський добровольчий корпус”, який бере участь у рейді на Бєлгородську та Курську області РФ, спростував заяви міноборони Росії про відбиття рейду та звітує про взяття у полон 25 російських військових.
Про це повідомляє Телеграм-канал РДК.
«Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі – чергова брехня. Обмежена військова операція в Бєлгородській та Курській областях продовжується і ось підтвердження — нова партія полонених з числа ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора (Бєлгородської області) Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених», – йдеться у п’ятихвилинному відео.
На ньому командир РДК Денис Нікітін (позивний White Rex) розмовляє зі старшим лейтенантом ЗС РФ Олексієм Волковим, котрий розповідає про обставини свого полонення, а також спростовує заяви міноборони РФ про розгром сил російських добровольців під час рейду у Бєлгородську та Курську області. Потім показані 25 російських полонених (обличчя приховані). Наприкінці відео Нікітін зазначає, що бійці РДК продовжують виконувати свої завдання на території Бєлгородської та Курської областей.
Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі – чергова брехня. Обмежена військова операція у Білгородській та Курській областях триває і ось підтвердження — нова партія полонених із числа ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора Гладкова на зустріч, щоб передати йому… pic.twitter.com/OYAkL9as27— Зося Синицына (@prxpnx) March 16, 2024