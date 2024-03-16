Політика

РДК взяв у полон 25 російських військових

16 Березня 2024 13:09
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РДК
Командир РДК Денис Нікітін розмовляє зі старшим лейтенантом ЗС РФ, полоненим Олексієм Волковим / Скріншот з відео РДК

“Російський добровольчий корпус”, який бере участь у рейді на Бєлгородську та Курську області РФ, спростував заяви міноборони Росії про відбиття рейду та звітує про взяття у полон 25 російських військових.

Про це повідомляє Телеграм-канал РДК.

«Усі заяви МО РФ про знищення РДК у повному складі – чергова брехня. Обмежена військова операція в Бєлгородській та Курській областях продовжується і ось підтвердження — нова партія полонених з числа ЗС РФ. І вкотре ми запрошуємо губернатора (Бєлгородської області) Гладкова на зустріч, щоб передати йому полонених», – йдеться у п’ятихвилинному відео.

На ньому командир РДК Денис Нікітін (позивний White Rex) розмовляє зі старшим лейтенантом ЗС РФ Олексієм Волковим, котрий розповідає про обставини свого полонення, а також спростовує заяви міноборони РФ про розгром сил російських добровольців під час рейду у Бєлгородську та Курську області. Потім показані 25 російських полонених (обличчя приховані). Наприкінці відео Нікітін зазначає, що бійці РДК продовжують виконувати свої завдання на території Бєлгородської та Курської областей.


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