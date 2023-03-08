Політика

Разом з російськими полоненими Україна віддала Москві білоруса Зезюльчика

8 Березня 2023 15:37
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полон

У межах обміну полоненими Україна передала Росії громадянина Білорусі Максима Зязюльчика, якого в Києві засудили до 10 років колонії за статтею про найманство, повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти ідентифікували Зязюльчика на відео обміну російських військових, яке 7 березня опублікувало міністерство оборони Росії.

Зязюльчик служив у складі російської так званої «приватної військової компанії «Редут» в Україні з середини липня 2022 року. До 25 серпня він перебував на позиціях російських військ в окупованому Ізюмі Харківської області, а потім був перекинутий під Сватове Луганської області. У вересні білорус потрапив у полон.

Після вироку в СБУ заявили, що Зязюльчик був співробітником КДБ Білорусі та брав участь у бойових діях проти України. Одним із його завдань було збирання інформації про зразки іноземного озброєння, які надходять до ЗСУ.


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