Ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі: знайдені тіла ще двох загиблих

Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку, повідомили у ДСНС.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Унаслідок цього загинули 2 людини, 11 було врятовано.