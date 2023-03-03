Кримінал

Ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі: знайдені тіла ще двох загиблих

3 Березня 2023 08:08
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ракетний удар, дснс, запоріжжя

Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку, повідомили у ДСНС.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місці події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Унаслідок цього загинули 2 людини, 11 було врятовано.


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