Кримінал

Ракетний удар по Луганську: атакована рембаза рашистів

8 Червня 2023 12:35
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Вранці у четвер у підконтрольному Росії Луганську сталося кілька вибухів. Відео чорних стовпів диму над містом публікують як російські, так і українські ЗМІ та телеграм-канали.

За рядом повідомлень, всього вибухів було три. Імовірно, йшлося про ракетний удар. Луганськ розташований далеко від лінії фронту, проте в зоні досяжності, наприклад, британських ракет Storm Shadow, які перебувають в Україні на озброєнні. В останні тижні по об’єктах у місті вже завдавалися ударів.

За рядом повідомлень, під удар потрапила територія тепловозобудівного заводу, де, ймовірно, ремонтується військова техніка. Про постраждалих наразі не повідомляється. Українська сторона не коментувала можливого удару.


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