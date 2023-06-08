Ракетний удар по Луганську: атакована рембаза рашистів

Вранці у четвер у підконтрольному Росії Луганську сталося кілька вибухів. Відео чорних стовпів диму над містом публікують як російські, так і українські ЗМІ та телеграм-канали.

За рядом повідомлень, всього вибухів було три. Імовірно, йшлося про ракетний удар. Луганськ розташований далеко від лінії фронту, проте в зоні досяжності, наприклад, британських ракет Storm Shadow, які перебувають в Україні на озброєнні. В останні тижні по об’єктах у місті вже завдавалися ударів.

За рядом повідомлень, під удар потрапила територія тепловозобудівного заводу, де, ймовірно, ремонтується військова техніка. Про постраждалих наразі не повідомляється. Українська сторона не коментувала можливого удару.