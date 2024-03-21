Ракетний удар по Харкову: пʼять людей вважаються зниклими безвісти

Російські окупанти 20 березня завдали удару по Холодногірському району Харкова. В результаті атаки розпочалася велика пожежа, яка охопила 10 тисяч квадратних метрів.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, загинули пʼять осіб, ще пʼять людей вважають зниклими безвісти.

За його словами, особи цих людей уже встановили, але їх немає ані серед поранених, ані серед загиблих.

За даними прокуратури, окупанти поцілили по місту ракетою Х-59. Серед постраждалих — цивільні чоловіки, працівники підприємства.

У поліції розповіли, що пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех із виготовлення меблів та лакофарбової продукції.