Ракетний удар по аеродрому “Джанкой”: з’явилися супутникові знімки наслідків

З’явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому в Джанкої.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що в ніч на 30 квітня півострів атакували ракетами ATACMS. Телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки було поранено п’ятьох військовослужбовців РФ.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок і РЛС. Про те, що ця система там перебувала, свідчить знімок за 27 квітня, який є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода “Схеми”.

Судячи із супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки та боєприпасів, так і особового складу.