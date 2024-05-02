Суспільство

Ракетний удар по аеродрому “Джанкой”: з’явилися супутникові знімки наслідків

2 Травня 2024 14:54
читать на русском →

З’явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому в Джанкої.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що в ніч на 30 квітня півострів атакували ракетами ATACMS. Телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки було поранено п’ятьох військовослужбовців РФ.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі – найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок і РЛС. Про те, що ця система там перебувала, свідчить знімок за 27 квітня, який є в розпорядженні проєкту Радіо Свобода “Схеми”.

Судячи із супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.

Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, є однією з найбільших баз для російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки та боєприпасів, так і особового складу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Травня 2024 15:26

Макрон назвав дві умови, за яких би ввів війська в Україну
2 Травня 2024 15:38

Воїні ССО знищили ПЗУ комплексу “Бук” на Сумському напрямку
2 Травня 2024 14:28

Нардеп отримав підозру у незаконному збагаченні на 11 мільйонів 
2 Травня 2024 13:22

БЕБ знайшли великий обсяг контрабанди у будинку волинського митника
2 Травня 2024 13:13

Окупантам вдалось зайти в Очеретине 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки