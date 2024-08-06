Ракет власного виробництва буде більше, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому обговорювали ситуацію на фронті та ракетну програму.

“Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше”, – зазначив президент.

Також Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

“Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем”, – додав Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад.

“Активно працюємо з партнерами”, – підсумував президент.