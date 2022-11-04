Радник президента США з питань нацбезпеки несподівано приїхав до Києва

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван приїхав до Києва з неоголошеним візитом, повідомляє прес-служба президента України.

Він зустрівся з представниками української влади, зокрема, голова ОП Андрій Єрмак заявив, що візит є “потужним сигналом у той період, коли Україна зазнає постійних російських ударів ракетами й дронами іранського виробництва”.

На брифінгу після візиту Салліван висловив впевненість, що за будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, збережеться двопартійна підтримка України, що дозволить продовжити допомогу Україні в опорі агресії РФ.

Салліван наголосив, що каже не про “ймовірну”, а про гарантовану підтримку.

“Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною та рішучою. І я не кажу що це “ймовірно”, це буде. Я вірю в це і президент Байден вірить в це”, – підкреслив посадовець, що відповідає за ці зовнішньополітичні та безпекові питання у Білому домі.